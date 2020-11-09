Музей Зальцбурга вернет в Россию античные артефакты, украденные нацистами в Темрюке

Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в ходе церемонии подписания акта приема-передачи перемещенных культурных ценностей.

В соответствии с документом, ценности передаются от Музея Зальцбурга Темрюкскому историко-археологическому музею Краснодарского края. Украденные в годы Второй мировой войны артефакты будут доставлены в Россию до конца года за счет Австрии.

Как говорится в заявлении посла России, инициатива Музея Зальцбурга является редким примером готовности вернуть России украденные в годы Великой Отечественной войны культурные ценности. При этом инициатива не была вызвана встречными претензиями, подчеркнул посол.

«Символично, что эта акция успешно реализована в год 75-летия Победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны», — отметил Любинский.

В годы Второй мировой войны из разрушенного музея в городе Темрюк в Краснодарском крае были украдены три амфоры и пять античных надгробных барельефов. Из коллекции немецкого генерала они попали во владение городского музея.