Устав от неверности Алибасова, Федосеева-Шукшина подала на развод

Об этом РЕН ТВ сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Как стало известно, иск о расторжении брака подан в суд. Из документа следует, что супружеские отношения между истцом прекращены, они проживают отдельно.

О намерении Лидии подать на развод Бари Алибасов узнал от адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник. Для продюсера новость стала неожиданной, заявил его PR-директор.

Сейчас Алибасов определяется со своей позицией, которую собирается озвучить позже, сказал Горжанкин. По его словам, дата слушания дела в суде еще не назначена.

Как пояснила адвокат актрисы Вербицкая-Линник, причиной развода стали многочисленные интервью Алибасова, в которых он публично заявлял о том, что прекратил общение с супругой. Однако последней каплей, по словам адвоката, стали публикации СМИ о его новой помощнице, а также его «откровенно вызывающие» видео и фотографии с ее участием.

Решение о расторжении брака далось Федосеевой-Шукшиной нелегко, подчеркнула Вербицкая-Линник. Однако ее подзащитная больше не может терпеть неверность Алибасова, пояснила она.