Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в онлайн-формате

Обзор итогов акции опубликовала пресс-служба Минкультуры России.

Онлайн-афиша мероприятий была представлена на официальной странице акции, в их числе были экскурсии, лекции, мастер-классы, творческие встречи и другое.

Для учреждений культуры формат онлайн стал уже привычным, отметил замминистра культуры России Максим Ксензов, слова которого цитируются в сообщении. «На «Ночь искусств» мы получили рекордное количество анонсов в афишу и заявок на поддержку трансляций. Это подчеркивает, что учреждения сейчас активно развивают диджитал-направления и стараются коммуницировать с аудиторией в новых форматах», — отметил чиновник.

В следующем году в министерстве все-таки надеются вернуться к офлайн-формату акции, подчеркнул Ксензов. Однако пока что есть поводы радоваться — все больше учреждений приглашают широкую онлайн-аудиторию к себе в гости, сообщил он.

В афише акции было представлено более 5,5 тысячи мероприятий по всей стране. В разделе LIVE и в официальных группах портала в российских соцсетях прошло 50 трансляций, которые посмотрели более 2 миллионов человек. Онлайн-мероприятия представили учреждения культуры из разных городов страны.

В рамках акции ГМИИ им. А.С. Пушкина показал специально созданный для этого фильм «Мой Пушкинский». Дмитрий Гутов, Дмитрий Крымов, Евгений Митта, Юрий Аввакумов, Наталья Асташкевич, Андрей Сильвестров, Александр Пономарев, Лиза Спиваковская, Лев Евзович и другие представители творческих профессий познакомили зрителей с музеем.

Музей Фаберже подготовил программу о наиболее ценных экспонатах, в том числе коллекции пасхальных яиц, созданных ювелирами Карла Фаберже для последних русских императоров.

Московский театр Олега Табакова показал трансляцию профессионального конкурса в России в жанре актерской импровизации «Импровизационный батл» — «Битва чемпионов».

Флешмоб #ночьискусств поддержали певицы Зара, Юлиана Караулова, художник Покрас Лампас, известные блогеры. В «Клипах» «ВКонтакте» стартовал проект «Музеи России: 7 экспонатов», в рамках которого пользователи познакомились с экспонатами Государственного исторического музея.