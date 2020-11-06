В Москве пройдет фестиваль французского кино «Москино х SRSLY: Viva la France»

06.11.2020
Фестиваль нового французского кино пройдет в кинотеатрах сети Москино. Зрителям покажут фильм-портрет Афсиа Эрзи «Ты заслуживаешь любви».
Кроме того, будут идти картины «Невозможная любовь», «Разговоры о деревьях», документальный фильм о пожилой и одинокой владелице кафе, расположенном посреди алжирской пустыни «Дом 143, пустыня Сахара», а также картина Жан-Пьера Мельвиля «Красный круг».
Показы будут идти на французском языке с русскими субтитрами. Фильмы будут представлять кинокритики Алиса Таежная, Зинаида Пронченко, Денис Рузаев и Денис Виленкин. Вход на мероприятия бесплатный, потребуется лишь предварительная регистрация на официальном сайте киносети.
Фестиваль пройдет при поддержке Французского института в России.