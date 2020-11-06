Парижский книжный, в который ходили Фицджеральд, Хемингуэй и Джойс, на грани разорения

Магазину «Шекспир энд компани» угрожает банкротство из-за пандемии коронавируса, сообщает «Артгид».

В свое время магазин посещали такие писатели, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс и другие. А сейчас владелица магазина Сильвия Уитмен обратилась к своим покупателям с призывом о помощи.

По ее словам, в попытке избежать банкротства она попробует повторить опыт основательницы Сильвии Бич, в период Великой депрессии создавшей сеть «друзей Шекспира и компании». Сейчас заведению составляют большую конкуренцию книжные интернет-магазины.

За время карантинных ограничений доходы магазина «Шекспир энд компани» рухнули на 80 процентов, пожаловалась Уитмен. По ее словам, большие онлайн-платформы имеют хорошее обслуживание, к тому же сейчас из-за пандемии многие вынуждены находиться дома.

«Но за это приходится платить нам. Утомляет, что чем больше бизнес, тем проще игнорировать законы, уходить от налогов, находить лазейки, как говорится. А чем меньше бизнес, тем дороже он обходится и тем больше сложностей», — заметила хозяйка книжного магазина.