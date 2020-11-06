Лауреатами Международной премии Станиславского стали Нетребко, Брук и Захарова

06.11.2020
Вручение Международной премии Станиславского пройдет в юбилейный, 25-й раз. В этом году лауреатами стали 11 деятелей культуры.
В число победителей попали оперная певица Анна Нетребко, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и английский режиссер Питер Брук.
Светлана Захарова получит награду «За выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве». Анна Нетребко — «За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве». Питер Брук — «За уникальный вклад в развитие мирового театра». Все названные деятели культуры были выбраны в номинации «За выдающийся вклад в развитие мирового театра».
Кроме того, четыре артиста были отмечены за творческие достижения в актерском искусстве. Лауреатами «За роли последних лет» стали актеры Театра им. Пушкина Виктория Исакова, Российского академического Молодежного театра Евгений Редько и театра «Приют комедиантов» Дмитрий Лысенков.
Лауреатом «За вклад в русское сценическое искусство» стала народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.
За вклад в театральную педагогику и воспитание молодых артистов награду получит профессор Театрального училища им. Щукина Александр Коршунов. В номинации «Театроведение, театральная критика, исследователь театра» отмечены Владимир Колязин за цикл исследований в области истории театра Германии и российско-германских театральных связей, и Марфа Бубнова за книгу «Неизвестный Станиславский».
В номинации «Служение театру» отмечена заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова, работавшая в МХТ им. Чехова при Олеге Ефремове, после чего занимавшая пост директора музея МХАТ и Театра кукол им. Образцова.
Дипломы почетной премии К. С. Станиславского получат предприниматель Сергей Гордеев, глава издательства «Навона» Елена Эрикссен и представители компании Gold&berg.
Церемония награждения пройдет 30 ноября в Большом театре. Вопрос формата премии пока решается.