Михаил Жванецкий умер в 86 лет

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года в семье врачей. Рос в Томашполе. В 1944 году семья вернулась в Одессу из эвакуации после освобождения города от фашистов.

В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов». После окончания работал в Одесском порту механиком по кранам.

В студенческие годы участвовал в самодеятельности, начал писать миниатюры и монологи, которые исполнял в студенческом театре «Парнас-2» с Романом Карцевым и Виктором Ильченко. В 1963 году познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр на должность заведующего литературной частью.

В период работы в театре А. И. Райкина сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более трехсот миниатюр и монологов.

Выступал в Одесской филармонии, потом в Московском театре «Эрмитаж», где приобрел популярность.

7 ноября 1990 года открыл Всемирный клуб одесситов, девиз клуба: «Одесситы всех стран, соединяйтесь!». Был художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта.

С декабря 2000 года по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе «Простые вещи» на РТР. С апреля 2002 года по декабрь 2019 года был постоянным ведущим ежемесячной телепередачи «Дежурный по стране», оригинального формата на канале «Россия-1».

В октябре 2020 года принял решение закончить концертную деятельность.