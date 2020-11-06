В микенском некрополе возрастом более 4000 лет нашли золотые головы быков

Отчет о находках на месте раскопок опубликован на сайте Министерства культуры Греции.

Ученые обнародовали итоги пятилетней программы раскопок в микенском некрополе, который находится в семи километрах к юго-западу от древнегреческого города Эгиона. В его могилах археологами было найдено большое количество погребальных даров, находившихся в богатых древних гробницах.

Микенская цивилизация существовала с XVI по XI век до н. э. Находки археологов свидетельствуют о том, что в древности в этом регионе процветала самобытная культурная и социальная жизнь.

Микенский некрополь находится на юго-западном склоне плато неподалеку от древней дороги, ведущей к крепости. Раскопанные могилы находятся на трех уровнях террас, в нескольких метрах друг от друга. Они были сооружены параллельно, с ориентацией строго по оси север — юг.

Гробницы были высечены в мягких скальных породах в виде камер, ширина каждой из которых не превышает трех с половиной — четырех метров. Учеными найдены круглые, прямоугольные и квадратные помещения со скругленными углами.

Под камерами найдены вырезанные в скалах удлиненные ниши, в которых были совершены повторные захоронения. Кроме того, ученые нашли между гробницами ямы эллиптической и квадратной формы. По версии археологов, их вырезали в скале для помещения ритуальных сосудов. В стенах погребальных камер также нашли небольшие боковые ниши, в которых хоронили детей из той же семьи, что захоронена в основной камере.

Наиболее активно некрополь использовался в период расцвета великой Микенской цивилизации, во время которого появились и процветали город-государство Микены и почти равные ему Тиринф и Пилос.

Повторное использование древних гробниц было совершено в XII веке до нашей эры. В этих могилах ученые нашли наборы сосудов, которые свидетельствуют о наличии тесной связи с другими регионами, от запада Пелопоннеса до Крита.

Погребальный инвентарь представлен каменными плитами с высеченными на них символами, украшениями из различных материалов — фаянса, стекла, золота, сердолика, горного хрусталя. Ученые нашли золотые амулеты в форме головы быка, указывающие на торговые связи жителей региона с восточным побережьем Эгейского моря и Кипра.