Академию хорового искусства имени В. С. Попова возглавил Александр Соловьёв

Нового руководителя академии представила коллективу замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Это наше совместное решение. Мы понимаем, как важно сохранять преемственность в развитии уникального учреждения, обладающего богатыми педагогическими традициями. Нам необходимо сохранить их и продолжить. Для этого планируем в ближайшее время обсудить программу развития учебного заведения и наметить перспективные точки роста», — отметила чиновница.

Александр Соловьёв сменил Алексея Петрова, который продолжит работу в качестве худрука хора и доцента кафедры хорового дирижирования академии.

Александр Владиславович Соловьёв — дирижер, педагог, общественный деятель. С отличием окончил Музыкальное училище имени Гнесиных в 1997 году, в 2002 году — дирижерский факультет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.