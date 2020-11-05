Путин осмотрел экспозицию нового Музея археологии Чудова монастыря

Президент России побывал на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Визит главы государства состоялся 4 ноября, в День народного единства. В ходе визита президента сопровождали глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Владимир Путин осмотрел уникальную экспозицию, основанную на результатах археологических исследований ученых Института археологии РАН на этой территории. Музей посвящен древнейшей истории Москвы, а также находившемуся здесь с 1365 до 1929 год Чудову монастырю.

Выставочное пространство музея представляет собой многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой. Через нее можно видеть подлинную трехмерную модель исторического формирования территории Кремля, от следов железного века и домонгольской жилой застройки до некрополя Чудова монастыря и остатков его построек.

Часть экспонатов музея оставлена на тех местах, где их нашли во время археологических раскопок. Реставраторы и геологи метр за метром восстанавливали остатки построек, саркофагов и других предметов, проводили консервацию почвы.