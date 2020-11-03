В Москве открылась выставка к 100-летию окончания Гражданской войны

Экспозиция в Музее современной истории России продлится до 20 декабря, сообщила пресс-служба музея.

Выставка «То, что я должен сказать...» расскажет об исторических событиях через судьбы артиста Александра Вертинского и генерала Якова Слащева. Экспозиция получила название по песне Александра Вертинского, который стал одной из центральных фигур проекта.

Романс непосредственно связан с событиями Гражданской войны, он посвящен Октябрьскому восстанию в Москве, боям, в которых погибли юнкера.

Второй знаковой фигурой выставки стал генерал Яков Слащев, друживший с Вертинским. Генерал и артист познакомились в Одессе весной 1919 года, когда Слащев попросил Вертинского исполнить песню «То, что я должен сказать...».

Выставка разделена на несколько пространств. Одно из них рассказывает о белом движении, другое — о Красной армии, третье отдельно рассказывает о Вертинском, представляя его личные вещи, рабочий стол и афишу в образе грустного Пьеро.