На воссоздаваемый в Нижегородском кремле храм Симеона Столпника подняли купола

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Церемония поднятия куполов на храм Симеона Столпника, который воссоздают на территории Нижегородского кремля к 800-летию города, состоялась во вторник,

Освящение крестов и куполов для восстановленного кремлевского храма преподобного Симеона Столпника состоялось в преддверии праздника 4 ноября, Дня народного единства. «Сегодня мы окропим святой водой и останки тех людей, которые в прошлых столетиях были похоронены вокруг Симеоновского храма. Их останки теперь погребены под алтарем возрожденного храма преподобного Симеона Столпника в специально устроенной костнице», — цитируются в сообщении слова митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Храм Симеона Столпника в течение многих веков стоял на правой стороне Ивановского съезда в Нижнем Новгороде. Он был одним из главных соборов мужского Симеоновского монастыря.

В 1928 году церковь была разобрана. К 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого пройдет в 2021 году, власти региона приняли решение восстановить храм.