Более половины опрошенных россиян признались в непонимании современного искусства

Таковы данные опроса сервиса по подписке MyBook и Московского музея современного искусства.

Как выяснили организаторы, более 60% респондентов не понимают современное искусство. В то же время лишь 15% не интересуются им совсем, отмечают авторы опроса.

Большая часть опрошенных, 76%, делали визит в музей хотя бы однажды в течение последнего года, 75% посещали специализированные выставки по современному искусству. Самым выдающимся современным художником опрошенные россияне назвали Энди Уорхола, второе место с минимальным отрывом занял Бэнкси, третье — Такаси Мураками.

Пятерку лидеров замыкают Марина Абрамович и Джексон Поллок, перед ними идут Илья Кабаков, Йоко Оно, Герхард Рихтер, Дэвид Хокни и Эрик Булатов.

Наиболее популярными электронными и аудиокнигами по культуре у опрошенных оказались книги «Мост через бездну. Вся история искусства в одной книге» Паолы Волковой, «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола» Анастасии Постригай и «История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения» Алины Аксеновой.