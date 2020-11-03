Создатель мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк умер в 85 лет

03.11.2020

Об этом сообщили во вторник, 3 ноября 2020 года, в пресс-службе студии «Союзмультфильм».

Художник-конструктор кукол был одним из создателей мультфильмов про приключения Незнайки.

Владимир Шафранюк родился в Москве в 1935 году. Отучился в Московском инженерно-физическом институте, работал на студии «Союзмультфильм», а также в творческом объединении «Экран» и сотрудничал с рядом других студий.

Был одним из авторов мультфильмов «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич», серии мультфильмов «Приключения Незнайки и его друзей». За годы своего творчества Шафранюк опубликовал ряд статей об особенностях скульптуры кукол и технике театра кукол.

Кроме того, Шафранюк стал автором книги «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».