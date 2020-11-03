МАМТ представит балетный вечер из сочинений хореографов ХХ–ХХI веков

03.11.2020
Вечер балета, который МАМТ покажет во вторник, состоит из трех частей. В них вошли произведения хореографов ХХ–ХХI веков, начиная от народного артиста СССР Владимира Бурмейстера и заканчивая еще не известным широкой публике Максимом Севагиным.
Программа вечера состоит из трех частей: Вариации / Маленькая смерть / Дуэты, рассказала пресс-атташе. Действо рассчитано на два с половиной часа.«Наш балетный вечер — это диалоги о сложности и многообразии человеческих отношений, их взлетах и падениях. Он построен в развитии: от белых «Вариаций» Бурмейстера к цветному разнообразию «Дуэтов», — рассказала Горбунова.