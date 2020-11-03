Обманувшие семью Баталова мошенники наживались на имуществе стариков

Об этом рассказал продюсер Марк Рудинштейн в беседе с «Московским комсомольцем».

По его словам, юрист Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина, входили в доверие к одиноким пожилым артистам, часто бывая на звездных похоронах. Мошенники предлагали помощь всем подряд, затем начинали приносить продукты и ухаживать за пожилыми людьми.

«Потом предлагали оформить сделку с недвижимостью. Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь», — подчеркнул продюсер. «Эта их манера пролезть в щель всех удивляла, но так как толком о них ничего не знали, то прояснить ситуацию по ним никто не мог», — отметил Рудинштейн.

По мнению продюсера, аферисты пытались сделать своими жертвами огромное количество звезд российского кино. В числе тех, кто мог от них пострадать, продюсер назвал актрису Наталью Фатееву.

Ранее бывшая горничная Дрожжиной и Цивина Татьяна Савенкова заявила в эфире НТВ, что подозревает нелегальное происхождение 17 квартир в самом центре столицы, появившихся в собственности у Дрожжина и Цивина. По ее словам, она была свидетелем того, как они уговаривали пожилых людей переселиться в обмен на подписание правовых документов.