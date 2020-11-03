В последнем фильме перед ДТП Ефремов сыграл преступника в погонах

Картина «Картонная пристань» вышла в мультимедийных сервисах ОККО и IVI.

Фильм стал последней драматической лентой, в которой актер Михаил Ефремов успел сняться до рокового ДТП с его участием.

По сюжету фильма, отправившиеся в пресс-тур в провинцию московские журналисты столкнулись с недобрыми местными жителями. Встреча превращается в противостояние, Михаил Ефремов играет одну из главных ролей полицейского-преступника.

В фильме также снимались Иван Жвакин (сериал «Молодежка»), Владимир Зайцев (фильм «Статский советник»), Борис Каморзин («Олигарх») и Ольга Тумайкина («Мамы»).

Съемки были завершены в 2019 году, поэтому ДТП с Ефремовым не повлияло на производство проекта. Роль в «Картонной пристани» стала последней главной ролью актера за продолжительный период, так как до этого он снимался в основном в эпизодах.