Ученые исследовали средневековые петроглифы древнего Алтая

Результаты исследования опубликованы в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии» Сибирского отделения РАН.

Рисунки были найдены на склоне горы Дялбак, расположенной на северо-восточной окраине села Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай, в ходе археологической экспедиции Горно-Алтайского государственного университета.

Рисунки выполнены в технике гравировки на горизонтальных плоскостях девонского песчаника. За прошедшие столетия некоторые элементы рисунков стерлись в результате выветривания и стали трудноразличимы невооруженным глазом. Чтобы выявить их, участники экспедиции сделали фотографии при естественном боковом освещении и с использованием вспышки.

Как выяснилось, на склоне горы Дялбак ученые нашли сюжеты, которые являются излюбленными для изобразительного искусства населения Центральной Азии. Рисунки запечатлели сцены охоты и войны, есть отдельно «выписанные» луки и колчаны, что отражает культ оружия и воинской идеологии. Древние художники изобразили оленей, горных козлов, кабанов, юрты, а также сцену «свидания» пары маралов — самца и самки, бегущих навстречу друг другу, как символ жизни и плодородия.