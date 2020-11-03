В Волгоградской области завершилась фольклорно-этнографическая экспедиция

Второй этап фольклорно-этнографического практикума на Дону завершился 2 ноября, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В осенней экспедиции участвовали сотрудники Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, эксперты Самарского центра русской традиционной культуры, а также фольклорно-этнографические ансамбли из Москвы, Волгограда и Перми.

В рамках проекта прошло шесть творческих лабораторий, пять творческих встреч и десять сеансов многоканальной записи. Участники экспедиции опросили старожилов хуторов и поселков Волгоградской области, старейшей из которых исполнилось 99 лет. Всего эксперты записали более 150 произведений музыкального фольклора, а также четыре описания обрядов жизненного цикла.

В 2020 году проект проходит в новом формате прямого эфира, в котором идут сеансы записи фольклора, а также концерты и творческие встречи. 31 октября прошел большой онлайн-концерт с участием ансамблей старинной казачьей песни «Вольница» (Самара), «Казачья справа» (Волгоград) и Московского народного хора.