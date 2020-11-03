В Музее Москвы открылась вторая часть биеннале молодого искусства

Выставка проходит с 5 сентября по 6 декабря, сообщили организаторы проекта

Вторая часть основного проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства представит три кураторских проекта в одном пространстве. Выставка объединила в трех проектах художников из 10 стран.

Биеннале должна была стартовать в июле этого года, однако была отложена из-за распространения коронавируса. Теперь биеннале пройдет в обновленном формате в течение трех месяцев, с 5 сентября по 6 декабря, её основной проект разделили на две части.

Первая часть основного проекта представила итоги открытого международного конкурса, на который экспертный совет биеннале отобрал из 370 заявок из 64 стран четыре проекта по созданию site-specific работ внутренних фасадов Музея Москвы. Внимания удостоились работы художников Алисы Омельянцевой, Игоря Самолета, Алины Глазун и Ромы Богданова.

Вторая часть основного проекта представила итоги открытого международного конкурса для кураторов. Специальное упоминание экспертов получила Саша Пирогова и ее видеоработа «Вне времени», одобренная без инсталлирования на фасадах Музея Москвы.



