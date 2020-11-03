«Ленфильм» откроет проект «Человек после катастрофы» премьерой Уте Адамчевски

Специальное событие XXX МКФ «Послание к человеку» состоится 7 ноября, сообщила пресс-служба организаторов.

В рамках фестиваля студия представит российскую премьеру фильма «Состояние и территория» Уте Адамчевски, а также фильм Елизаветы Свиловой «Освенцим». После показов состоится дискуссия с участием режиссера Уте Адамчевски и киноведа Александра Пронина. Модераторами дискуссии станут редактор журнала Revolver, режиссер Саския Валькер и кинокритик Алексей Артамонов.

Проект «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино» — это серия паблик-токов, которые состоятся после сдвоенных показов российских и немецких фильмов.

Картина «Состояние и территория» режиссера Уте Адамчевски получила Гран-при на фестивале в Лейпциге. Лента созвучна монументальному шедевру немецкого классика Томаса Хайзе «Родина — это место во времени».

В паре с фильмом Адамчевски будет показана работа Елизаветы Свиловой «Освенцим». Елизавета Свилова — режиссер монтажа, супруга и муза Дзиги Вертова. Фильм «Освенцим» стал одним из главных обвинительных документов на Нюрнбергском процессе.

Адамчевски работает с памятью о жертвах немецких концлагерей, показывая место, но намеренно убирая любые действия за кадр, давая прозвучать документам в несинхронном порядке, чтобы спрессовать историю последних семидесяти лет в одновременность, увидеть в настоящем прошлое и будущее. Уникальная хроника освобождения советскими войсками Освенцима дает возможность увидеть настоящее и будущее в прошлом. «Эти движения времени и составляют предмет разговора», — отмечается в релизе.