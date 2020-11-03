Мощные укрепления «норманнского» замка в Англии оказались реставрацией XVIII века

О находках британских археологов рассказывает журнал Current Archaeology.

Замок в Шрусбери был основан во времена норманнского завоевания Англии королем Вильгельмом Завоевателем. До сих пор его внушительные земляные валы и каменные стены считались одним из самых ярких образцов раннесредневекового типа укреплений «мотт и бейли», сохранившихся в Великобритании спустя тысячу лет после норманнов.

Однако во время очередных исследований археолог Найджел Бейкер вместе с коллегами из Университета Шрусбери обнаружил, что эта картина не соответствует истине. Как показали раскопки западного вала, по крайней мере половина его относится к более новым временам.

Ученые выяснили, что вал был насыпан во время реставрации замка в 1786–1790 годах. «Получился как будто неудачный пирог — словно всю начинку из центра сдвинули на край. Если там и был вал в Средневековье, то мы до него не докопались до сих пор», — признал Бейкер.

Как обнаружили эксперты, в Средневековье площадь замка была намного меньше. На краю холма времен строительства замка оказалась не древняя крепостная стена, а средневековая свалка, рассказал Бейкер.