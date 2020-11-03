Анна Нетребко рассказала о теракте в Вене

Оперная певица находится в столице Австрии, передает Telegram -канал «Подъем».

Нетребко сообщила о том, что слышала стрельбу в квартале, где она остановилась.

«У нас тут произошла стрельба, прямо рядом с нами. С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики. Мы ждем новостей. Сейчас здесь уже очень-очень тихо. Посмотрим, что произойдет», — рассказала певица.

Вечером 2 ноября около 20.30 (22.30 мск) неизвестные открыли огонь у синагоги в центре Вены. Нападавших было не менее шести, один из них был ликвидирован полицией.

Атаки произошли не менее чем в 6 местах в самом центре столицы Австрии, террористы вели беспорядочный огонь по прохожим и людям в кафе. По последним данным, от полученных ранений скончались четыре человека.