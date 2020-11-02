Национальная электронная библиотека оцифровала российские плакаты рубежа XIX–XX веков

П одборка первых российских плакатов представлена на портале НЭБ.

Пользователям Сети представлена серия плакатов, созданных российскими художниками в последней четверти XIX – начале XX века. Ранний русский рекламный плакат печатался в литографских мастерских наряду с лубочными изданиями, упаковкой и этикетками, отмечается в сообщении.

Авторы большинства плакатов остались неизвестными, но дошедшие до наших дней образцы отечественного плаката позволяют составить представление об ассортименте продаваемых в ту эпоху товаров. Кроме того, они напоминают нам о фильмах, сегодня получивших бы название блокбастеров, и даже рекламируют сборник сказок с иллюстрациями, которые сделал художник Иван Билибин.

Один из представленных на обозрение — плакат к художественному фильму «Король Парижа», снятому по одноименному роману Ж. Онэ. Картина вышла на экраны в декабре 1917 года и стала лентой, завершившей непродолжительный расцвет раннего частного кинематографа России.

В основе фильма лежит повествование о жизни парижского светского общества, частью которого стремится стать главный герой, молодой, неразборчивый в средствах авантюрист.

Картина стала последней работой отечественного режиссера Евгения Францевича Бауэра (1865–1917), достоверность декораций и эстетика светописи для которого являлись непреложными законами творческого кредо. Фильм снимался в специальных павильонах акционерного общества «А. Ханжонков и Ко» в Замоскворечье и на Житной улице Москвы, а также в Ялте.