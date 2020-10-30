Оренбургскому музею передадут 503 картины из фондов Союза художников

30.10.2020

Шагинян Мирэль. Деревня Отузы. 1965

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры региона.

Коллекцию Оренбургского областного музея изобразительных искусств пополнят оригиналы живописи и графики авторов из России и советских республик.

Решение вновь пополнить собрание единственного в Оренбуржье художественного музея уникальной коллекцией произведений искусств принято Министерством культуры РФ. «На основании соответствующего приказа федерального ведомства 503 шедевра отечественной художественной школы из фондов Международной конфедерации Союза художников станут достоянием оренбуржцев», — говорится в сообщении.

Работы художников привезут в Оренбург в ноябре. В их числе будут произведения Ашота Мамаджаняна, Евгения Сидоркина, Мирэль Шагинян и Владимира Черноусенко.