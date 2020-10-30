Гастроли Приморского театра им. Горького в Петербурге сорвались из-за болезни актеров

Театр планировал дать в Петербурге четыре спектакля, сообщается на сайте городского Комитета по культуре.

Гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького в Северной столице были запланированы на 3–6 ноября. Их отменили в связи с болезнью ведущих артистов, поясняется в сообщении.

Четыре спектакля приморского театра были запланированы в петербургском ТЮЗе им. А.А. Брянцева в рамках всероссийского театрального проекта «Большие гастроли».

О переносе спектаклей на другие даты будет объявлено дополнительно. Приморский театр приносит зрителям свои извинения, говорится в сообщении.

Театр имени М. Горького также перенес показы спектакля "Мастер и Маргарита", которые должны были состояться с 30 октября по 1 ноября.