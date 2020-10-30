Российский мультфильм «Тима и Тома» покажут во Франции и Бразилии

Права на показ мультсериала на территории США и Канады также приобрела канадская компания, сообщили в пресс-службе «Рики».

Сериал показывают в утреннем прайме канала «France 5» общественной телерадиокомпании «France TV». Начало показов совпало с осенними каникулами в стране, отметили в пресс-службе.

«Тима и Тома» повествует о приключениях бегемотика и слоненка. ГК «Рики» работает над проектом вместе с китайским партнером Alibaba Cultural Media Co. Ltd.

Дистрибьюцию сериала во франкоязычных странах ведет компания GO-N Productions. Как считает глава отдела закупок France Televisions Клэр Генрих, которую цитируют в компании, проект «вдохновляет детей мечтать, создавая собственный мир».

В октябре показы мультсериала начались на бразильском детском телеканале Gloobinho, принадлежащем крупнейшей в Латинской Америке сети Globosat. Эксклюзивные права на показ сериала в США и Канаде приобрела компания Epic Story Media (ESM).