В Израиле нашли печать с изображением Аполлона возрастом 2000 лет

Находку сделали члены исследовательского проекта City of David, сообщает The Jerusalem Post.

Печать была найдена в дренажном канале города Давида в археологическом материале, который извлекли из фундамента Западной стены. Это только третья драгоценная печать периода Второго Храма, найденная в Иерусалиме за всю его историю.

Артефакт вырезан из темно-коричневой яшмы, на нем видны остатки светло-желтого, коричневого и белого слоев. В свое время печать украшала кольцо, которое носили на руке и скрепляли им документы, оставляя оттиск на воске.

По мнению авторов открытия, хотя Аполлон и является олимпийским божеством греческой и римской культур, носивший кольцо с его изображением человек, скорее всего, был евреем.

«Когда мы нашли этот драгоценный камень, то задались вопросом, что Аполлон делает в Иерусалиме? И зачем еврею носить кольцо с портретом иноземного бога?» — говорит Шукрон. По его словам, владелец кольца вряд ли воспринимал его как ритуальный предмет, отражающий религиозные убеждения. Скорее всего, он считал его символом света, чистоты, здоровья и успеха.