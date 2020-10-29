Неделя кино Финляндии расскажет о человеческом одиночестве и дикой природе

31-я по счету кинонеделя пройдет с 29 октября до 5 ноября, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

О программе Недели кино рассказали консул по вопросам культуры и СМИ Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Лайне и худрук фестиваля Алексей Дунаевский.

Чтобы посмотреть фильмы фестиваля, потребуется приобрести билет на сайте www.festivalscope.com. Забронированный для показа фильм будет доступен в течение 24 часов.

Трансляции смогут посмотреть жители Петрозаводска, Мурманска и всего Северо-Западного региона России. В программе фестиваля пять полнометражных и девять короткометражных фильмов, снятых лучшими режиссерами современной Финляндии.

В их числе фильм Доме Карукоски «Ворчун», который покажут 2 ноября в 19.00. Это экранизация одноименного романа Туомаса Кюре о пожилом сердитом упрямце, который живет на севере Финляндии. Упрямство не позволяет ему принять современный мир с его ценами и скоростями, технологиями и прочими «глупостями», но из-за болезни ему приходится отправиться к людям. По ходу фильма трагикомедия превращается в трогательный рассказ о конфликте поколений.

Картина «Леди Время» Элины Талвенсаари также посвящена теме одиночества. Она расскажет о женщине, которая умерла в возрасте 98 лет в Хельсинки. У нее не было родственников, и все ее имущество осталось в доме, который купила режиссер. Заинтригованная и испуганная одновременно, Элина Талвенсаари решила сохранить вещи предыдущей хозяйки и выяснить, кто она такая, сняв об этом кино.

Фильм «Стальные леди» Памелы Толы расскажет о женщине, которая убила своего мужа, унижавшего ее почти 50 лет. Понимая, что остаток своей жизни она проведет в тюрьме, женщина отправляется в последнюю поездку в национальный парк, взяв в попутчицы своих немолодых сестер.

Кроме того, в программе короткометражек фестиваля много фильмов о природе.