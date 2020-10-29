Первый Всероссийский онлайн-фестиваль #ЧитайФест стартует 30 октября

Пресс-конференция, посвященная первому Всероссийскому онлайн-фестивалю, состоялась 28 октября 2020 года в ТАСС.

О формате и программе фестиваля, а также его главных событиях и премьерах рассказали замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин, писатель Андрей Усачёв и заслуженный артист РФ Андрей Леонов.

Сергей Степашин выразил надежду на то, что фестиваль ускорит принятие госпрограммы поддержки детского и юношеского чтения в России. Он сообщил, что от имени РКС направил письмо главе правительства с просьбой оказать содействие в ее скорейшем утверждении.

В свою очередь Ольга Ярилова поддержала эту позицию. По ее словам, сейчас библиотеки придумывают такие интересные проекты, что «не читать становится просто невозможно». Чиновница отметила, что в программе фестиваля особое место занимает марафон, в ходе которого библиотеки представят свои проекты по продвижению семейного чтения на конкурсной основе.

Директор РГДБ Мария Веденяпина сообщила о том, что трансляции фестиваля будут также идти на портале «Культура.РФ» и в соцсети «ВКонтакте». Всего будет более 100 мероприятий по четырем блокам: семейный, научно-популярный, для подростков, для специалистов и родителей. В рамках фестиваля состоится книжная ярмарка, на которой будут продаваться книги по специальным ценам.