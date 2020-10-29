Адвокат Кучерена гарантировал возвращение имущества Баталовых

По словам юриста, актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин решили вернуть имущество семье знаменитого артиста, пишет «Московский комсомолец».

Анатолий Кучерена решил помочь им в этом. Две недели назад супруги попросили у него консультации по вопросу о расторжении трех договоров пожизненной ренты.

По соглашениям, подписанным в прошлом году, дочь актера Мария Баталова передала имущество в собственность Дрожжиной при условии, что та будет содержать ее до конца жизни.

«Здесь гарантирую своим именем, что они вернут», — заявил Кучерена в разговоре с журналистами. По его словам, никто даже не попытается перепродать или спрятать имущество покойного актера.

Дрожжина и Цивин вернут семье Баталовых все недвижимое имущество, в том числе 1/3 доли в квартире и нежилое помещение мастерской на улице Серафимовича. Также будут возвращены апартаменты по 1-му Самотечному переулку.

Для возвращения недвижимости потребуется подписать соглашение о расторжении договоров. Эту процедуру планировалось провести в минувшую пятницу, однако в связи с тем, что имущество было арестовано, а документы изъяты, теперь для этого потребуется участие следователей.