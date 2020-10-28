«Русские сезоны» в сотый раз проведут онлайн-трансляцию Stay home with Russian Seasons

Онлайн-проект отмечает юбилейную неделю, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Сотая трансляция состоится 29 октября в 20:00 по московскому времени. Зрителям будет представлено сюрреалистическое ледовое шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес», в котором примут участие выдающиеся многократные чемпионы России: Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Екатерина Гордеева и многие другие.

Увидеть трансляцию юбилейного выступления можно на сайте проекта https://russianseasons.org/.

В течение семи месяцев существования проекта его совокупный охват составил 37 миллионов просмотров на официальном сайте russianseasons.org, в соцсетях и на сайтах участников «Русских сезонов» и партнеров проекта.

В топ-15 стран по количеству просмотров онлайн-программы вошли Россия, Франция, США, Германия, Япония, Ирландия, Испания, Беларусь, Италия, Украина, Бельгия, Казахстан, Великобритания, Израиль и Южная Корея. Участниками онлайн-проекта Stay home with Russian Seasons стали более 50 учреждений культуры и творческих коллективов.