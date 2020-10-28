Почти 15% кинотеатров России не пережили коронавирусный карантин

Об этом сообщил журналистам советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

По его словам, после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в регионах России не открылись около 15% кинотеатров. В основном закрыться пришлось небольшим кинотеатрам, отметил он.

Однако до конца текущего года та же участь может постичь до 40% кинозалов, допустил Толстой. По словам советника президента, негативные процессы имеют широкое влияние.

«А вообще это разрушение всего кинопроцесса, потому что есть взаимосвязанная цепочка производства, проката, кинопоказа», — пояснил он. По словам Толстого, выходящие сейчас кинорелизы недополучают выручку. В частности, «Стрельцов» и «Довод» Нолана заработали примерно раза в два меньше, чем заработали бы в обычное время, считает советник.