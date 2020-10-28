В рамках фестиваля «Территория» РАМТ представит премьеру спектакля «Сын»

Первоначально премьерный показ планировался на 11 сентября, но несколько раз переносился, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль Юрия Бутусова «Сын» поставлен по пьесе Флориана Зеллера. Как рассказал журналистам Юрий Бутусов, это история о том, что человек был и остается существом идеалистическим.

«Те компромиссы, которые возникают в нашей жизни, не проходят бесследно, и они могут нас уничтожить», — отметил режиссер. По словам Бутусова, как только он ознакомился с творчеством Флориана Зеллера, он оценил его произведения как драматургию высочайшего класса благодаря их психологизму, ноткам абсурда, мистики и детектива.

Вся трилогия «Папа», «Мама» и «Сын» глубока и интересна, считает Бутусов. «Мне показалось, что именно в этой пьесе есть важное для меня созвучие с сегодняшним днем. Есть невозможность в хорошем смысле человека врать самому себе», — рассказал режиссер.