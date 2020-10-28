Детский писатель и поэт Михаил Яснов умер от остановки сердца в 74 года

Об этом его супруга Ася Петрова сообщила в своем Facebook .

По словам Петровой, Яснов ушёл из жизни «без лишних слов». Писатель хотел, чтобы в музее Ахматовой провели вечер его памяти, добавила она.

«Красиво ушёл, раз — и нету. Молодец. Всё должно быть чётко, ты не любил длиннот в поэзии, и умереть решил коротко, без лишних слов. Мы столько раз говорили о смерти, ведь я боялась с тех пор, как мы познакомились, что я до смешного знаю, как ты хотел, чтобы всё было», — написала вдова поэта.

Михаил Яснов (Гурвич) родился в Ленинграде8 января 1946 года. Ппервые его работы были опубликованы в сборнике юных поэтов «Час поэзии».

Популярность Яснову принесли книги «Лекарство от зевоты» и «В ритме прибоя», получившие высокие оценки критиков.