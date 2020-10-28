В России разработана программа развития частных музеев

28.10.2020
По словам главы ведомства, программа развития частных музеев разработана впервые. Ее созданию помогло сотрудничество с музейным сообществом, отметила министр.
Ключевая идея программы — интеграция частных музеев в единое музейное пространство России. Наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями их включат в государственные программы Минкультуры России, отметила Любимова.
«Акцент будет сделан на продвижении частных музеев в различных уголках нашей страны», — сказала министр. Благодаря программе частные музеи смогут повысить свою узнаваемость, будут включены в музейные маршруты и маршруты культурного туризма.
Любимова отметила, что Минкультуры России вместе с Союзом музеев России и Ассоциацией частных музеев России собираются подписать эту программу на последнем заседании коллегии министерства.