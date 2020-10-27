Путин потребовал осуществить паспортизацию памятников культуры

Об этом глава государства заявил в ходе Совета по культуре и искусству при Президенте России.

В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул важность полного исполнения поручения, предусматривающего паспортизацию памятников культуры в регионах.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе заседания будет обсуждаться вопрос о том, как изменилось законодательство по культуре после включения в текст Конституции страны новых статей, посвященных сохранению ее культурного наследия и другим важным темам.

Кроме того, будет затронут вопрос о развитии уникальной отечественной системы музыкального образования. На заседании также обсудят развитие культуры в регионах и влияние на отрасль пандемии коронавируса.

На заседании присутствуют худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, гендиректор Большого театра Владимир Урин, советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой и другие спикеры.