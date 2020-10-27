В Подмосковье открылась первая сельская модельная библиотека

Открытие состоялось в поселке Сергиевский в Коломенском городском округе 26 октября, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Обновленная Сергиевская библиотека открылась после ремонта. Теперь это первая модельная библиотека Московской области, расположенная в сельской местности.

Годом ранее учреждение стало одним из пилотных участников проекта «Библиотека — современное общественное пространство» и победила в федеральном конкурсе «Библиотека нового поколения», который проводится в рамках нацпроекта «Культура».

В 2020 году призовые деньги в размере 5 млн рублей были потрачены на ремонт помещений, комплектование книжного фонда, закупку современной техники, комфортной мебели, оборудования и на обучение персонала.

Первым посетителям представили новое пространство, оборудование и возможности для жителей поселка. В их число входят интерактивные полы и панели, очки виртуальной реальности, 3D-принтер и «умные глобусы», зоны для медитации и игр, интерактивные столы для песчаной анимации и «тактильных» занятий. Также посетители смогут использовать оборудование для анимационной студии, которое поможет создавать мультфильмы и проводить фестивали анимационного кино.