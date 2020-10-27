Гостям фестиваля Достоевского в Новгороде дадут отведать любимые блюда писателя

Мероприятие состоится с 6 по 13 ноября, сообщили в правительстве региона.

Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского пройдет в Новгородской области в 24-й раз. Из-за пандемии он впервые будет проходить в офлайн и в онлайн-формате, сообщила в ходе совещания оргкомитета по подготовке мероприятия зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Жители и гости региона смогут увидеть 16 спектаклей в исполнении 14 театральных трупп, отметила она. «В основном это коллективы из регионов России, но также мы ждем гостей из Республики Абхазия, в онлайн-формате запланированы театральные постановки из Белоруссии и Италии», — рассказала Кирилова.

В фестивале также примут участие творческие коллективы из Москвы, Петербурга, Перми, Пскова и других городов. В рамках фестиваля впервые пройдет показ кукольного спектакля «Белые ночи» Владимирского театра кукол.

Другой новинкой станет проведение гастрономического марафона, который даст возможность жителям региона и гостям попробовать любимые блюда писателя и его персонажей.

Весь ноябрь в формате марафона будет идти гастрономический фестиваль «Князь, вы кушать хотите?», площадками которого станут 13 ресторанов и кафе региона, пояснила гендиректор туристического офиса «Русь Новгородская» Ольга Шармиашвили.