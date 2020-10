Модное шоу Mercedes-Benz Fashion Week Russia собрало 10 млн просмотров

Фото: fg24.ru

Показы шоу транслировались с 19 по 23 октября в прямом эфире на онлайн-ресурсах мероприятия, сообщили в пресс-службе.

В связи с пандемией коронавируса Неделя моды этого года проходила в реальном и виртуальном пространстве, физические показы дополнились видеопрезентациями в Сети на площадках в соцсетях и видеохостингах.

В этом году Неделя моды Mercedes-Benz состоялась одновременно в пяти городах России: в Москве, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге и Якутске. В Москве площадками мероприятия стали Музей моды, лофт «Надежда», дизайн-завод «Флакон» и дилерские центры Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia первой из мировых недель моды показала реалити-шоу на видеоплатформе TikTok, собрав почти 1 млн просмотров за четыре дня. Ведущими трансляций стали популярные блогеры и модные эксперты.

Свои новые коллекции представили российские дизайнеры K Titova, Chapurin, Brevno, Mardo, Vakproject, Svarka, Nastya Nekrasova, Elena Souproun, участники проекта «Мода по-русски», проект школы дизайна НИУ ВШЭ Hard by HSE Art and Design School, Институт бизнеса и дизайна (B&D). На конкурс поступило 50 заявок, победителями стали дизайнеры Marfa Fedorova, Lokoto, BUTS8, Lubovi, Les by Lesia Paramonova, Ola Ola, Maison Esve, Maison Kaleidoscope, 1377, Za_Za, Mad Daisy и Innominate.