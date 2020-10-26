В парижском Центре Помпиду открылась выставка «Матисс как роман»

Экспозиция заработала к 150-летию со дня рождения Анри Матисса, передает телеканал «Россия — Культура».

Названием выставки работ художника стало немного измененное заглавие книги Луи Арагона о Матиссе. Выставка включает 9 разделов, которые позволяют проследить весь творческий путь художника.

Посетители увидят более 230 картин, скульптур и рисунков, а также документы и архивные материалы из собрания музея Матисса в Ницце, Центра Помпиду и частных коллекций.

Как пояснил в разговоре с журналистами куратор выставки Орели Вердье, Матисс относится к числу самых значимых мастеров ХХ века. «Он осуществил революцию в языке искусства своей эпохи и продолжает ее сейчас. Он знал, как предельно упростить этот язык», — заявил Вердье.