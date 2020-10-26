К 150-летию Рахманинова власти Крыма увековечат его имя в Ялте

Об этом сообщил директор музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков в разговоре с ТАСС.

В Ялте и Ялтинском районе композитор любил отдыхать, а также дал свой последний концерт перед эмиграцией из России, подчеркнул глава учреждения. По его словам, Симферопольская детская музыкальная школа №1 носит имя Рахманинова еще с 1997 года.

«А теперь глава Крыма Сергей Аксенов прислал нам письмо о том, что имя Рахманинова будет увековечено в поселке городского типа Симеиз под Ялтой, где любил отдыхать Рахманинов, а также в самой Ялте, где 5 сентября 1917 года Сергей Васильевич дал свой последний концерт в России», — сообщил собеседник агентства. По его словам, мэрия Ялты сейчас решает, какому объекту присвоить имя композитора — площади или набережной.

С мертвой точки сдвинулось и дело по увековечению имени композитора в Санкт-Петербурге, отметил Ермаков. По его словам, сегодня Санкт-Петербург является, вероятно, единственным городом в мире, в котором остались почти все дома, где Рахманинов бывал, творил или жил.