В Совете по культуре при президенте России ждут Пласидо Доминго, несмотря на его отказ

Об этом рассказал советник президента РФ по культуре, секретарь совета Владимир Толстой в разговоре с ТАСС.

Испанский певец и дирижер Пласидо Доминго примет участие в следующем заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ, если в это время он будет находиться в России.

Ранее Доминго заявил в эфире Первого канала, что отказался от предложения президента России Владимира Путина стать членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ. По словам артиста, это решение продиктовано плотным графиком выступлений и наличием других договоренностей о сотрудничестве.

Как уточнил Толстой, речь идет о возможном участии Доминго в заседании Совета, запланированном на 27 октября.

«Президент пригласил его принять участие в заседании. Но не получилось из-за графика: в воскресенье Пласидо Доминго улетел. Если будет похожая ситуация, когда артист окажется в России, и в это время будет заседание Совета, возможно, его снова пригласят», — сказал Толстой.

21 октября на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялся показ спектакля «Манон Леско», где Доминго выступил в качестве дирижера; 24 октября на Исторической сцене состоялся гала-концерт «Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере».