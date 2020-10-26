Тольяттинский актер Алексей Солодянкин умер в 42 года от коронавируса

Смерть артиста наступила 24 октября, сообщила «Комсомольская правда – Самара».

Солодянкин окончил Волжский университет им. Татищева в 2000 году. С 1997 по 2012 год выступал в тольяттинском театре «Колесо», играл в таких постановках, как «За двумя зайцами», «Игроки», «Декамерон», «Женитьба» и др.

С 2014 по 2016 год актер служил в театре «Дилижанс», выступал на сцене в спектаклях «Слуга двух господ, или Труффальдино в Венеции», «Мэри Поппинс» и «Герой нашего времени». В качестве режиссера поставил на сцене театра сказку «Золотой цыпленок».

Кроме того, Солодянкин реализовывал свои режиссерские проекты и сотрудничал с Московским театром антреприз.