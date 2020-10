Фестиваль Ekbrum Music Session объединит Екатеринбург и Бирмингем

Смотр пройдет 28 октября, сообщила пресс-служба фестиваля Ural Music Night.

Талантливые коллективы из двух стран сыграют трехчасовой онлайн-концерт, отмечается в сообщении.

Выступление музыкальных команд с Урала и из региона Мидлэндс станет завершением онлайн-фестиваля Different Ever After, проводимого Посольством Великобритании в Москве и просветительским медиа «Теории и практики».

Британские участники Ural Music Night 2019 (The Twang, Riscas и The Assist) положили начало музыкальному обмену двух городов, в поддержку которого состоится фестиваль Ekbrum Music Session.

«Два города объединяет не только любовь к музыке, но и неисчерпаемый творческий потенциал. У Екатеринбурга и Бирмингема много общего в истории, экономике и даже архитектуре - это можно заметить по художественному оформлению онлайн концерта, на логотипе культовые здания двух городов гармонично расположились рядом. Мы задаемся целью и в дальнейшем развивать связи между регионом Мидлендс и Уралом, поддерживать музыкальное сообщество в этих городах в непростое время. Мы считаем главной задачей заинтересовать нашу уважаемую аудиторию и помочь открыть новые имена исполнителей», – комментирует идею создания проекта Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэл.

28 октября зрителей ждет подборка из выступлений команд из Бирмингема (BRUM): Mayday, The Pines, Portobello, Cage Park, Free Galaxy, The Nu, Felix Shepherd, Hunger Moon, Broken Witt Rebels и из Екатеринбурга (EKB): Blues Bastards, Флора Бичахчян, Миша Лузин, Simple Madness, Solution, Skookiny Deti. По завершении трансляции станут доступны полные 30 минутные сеты групп.

Выбранная зрительским голосованием бирмингемская группа получит право участия в фестивале Ural Music Night 2021, а для поддержки уральских коллективов зрители могут использовать первую в России систему персонального электронного кошельки для донатов, разработанную Ural Music Night и CloudTips.