Пласидо Доминго отказался от предложения Путина войти в Совет по культуре России

Испанский тенор и дирижер объяснил свое решение в эфире Первого канала.

По словам Доминго, он благодарит российского президента за такое великодушное предложение, однако не может принять его. Свой отказ тенор объяснил плотным рабочим графиком, а также ранее заключенными соглашениями о сотрудничестве.

Доминго пообещал, что еще не раз приедет в Москву в рамках текущего театрального сезона.

«Я счел бы за честь принять такое предложение, но, увы, мой плотный график не позволяет мне сделать это», — сказал Пласидо Доминго.

21 октября на Исторической сцене Большого театра прошел показ спектакля «Манон Леско», в котором Доминго выступил как дирижер. После этого в Государственном академическом Большом театре России состоялся гала-концерт «Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере».