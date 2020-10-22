В Рязани нашли кожаную маску-личину древнерусского скомороха

Об этом сообщает НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция.

Открытие сделали рязанские археологи в ходе археологических исследований на Житном раскопе Рязанского кремля. Найденная ими маска-личина датируется первой половиной XVI века.

Уникальность находки в том, что кожаные изделия очень редко сохраняются до наших дней, обычно полностью разлагаясь в земле за один-два года. Личина скомороха смогла сохраниться благодаря влажному грунту.

Подобные маски, по данным ученых, использовались скоморохами для уличных представлений, мотивами которых были сюжеты из языческой мифологии, сказки и предания старины. Артефакт передан на хранение в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.