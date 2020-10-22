Погибший в ДТП с Ефремовым водитель не был пристегнут в момент аварии

По делу о резонансном инциденте выступила в Мосгорсуде независимый эксперт Елена Кучина.

По ее словам, погибший в результате дорожного происшествия курьер Сергей Захаров, скорее всего, не был пристегнут ремнями безопасности, о чем говорят полученные им травмы.

Эксперт Елена Кучина стала известна благодаря своему участию в делах мальчика, сбитого в подмосковной Балашихе, и бывшего националиста Максима Марцинкевича. По заказу новых адвокатов Ефремова она провела собственную медицинскую экспертизу происшествия.

По ее словам, характер полученных Захаровым травм позволяет утверждать, что в момент автоаварии он не был пристегнут. «В частности, у него есть травмы от удара о рулевое колесо, что, как правило, случается когда водитель не пристегнут. Кроме этого, на теле отсутствуют травмы от самого ремня, которые, как правило, имеются в случаях, если водитель был пристегнут», – пояснила Кучина.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в гибели человека в результате ДТП. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.