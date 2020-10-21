Ольга Любимова поздравила Никиту Михалкова с 75-летием

21.10.2020

Поздравительная телеграмма министра культуры РФ опубликована на сайте ведомства.

В своем обращении Любимова отметила личный вклад Михалкова в развитие отечественной культуры, назвав его «безмерным».

«Многочисленные государственные награды и звания, призы на фестивалях и признание заслуг мировым профессиональным сообществом кинематографистов – высокая оценка многогранной деятельности Никиты Сергеевича. Но, уверена, самой большой наградой является народная любовь и неослабевающий зрительский интерес к его фильмам», – написала Любимова.

Министр особо отметила любовь Михалкова к России, его неравнодушие, глубокую сопричастность к человеческим проблемам.

В заключение руководитель ведомства пожелала режиссеру здоровья, реализации творческих замыслов и сил осуществить задуманное.