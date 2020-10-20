В Школе «Иннопрактики» и «Русских сезонов» началось обучение зарубежных студентов

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Работа школы началась по двум творческим направлениям. 16 октября закончилась художественная сессия в петербургской Академии художеств им. И. Е. Репина. 12 октября в Москве началась театральная сессия, организованная совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС.

Школа «Иннопрактики» и «Русских сезонов» представляет собой образовательный проект для молодых иностранных художников и актёров, который идет в ведущих вузах России. Цель проекта – познакомить иностранцев с творческим наследием России, сформировать у них объективное представление о российском искусстве и поспособствовать культурному обмену России и других стран мира.

Итогом обучения в школе станут работы художников, а также их спектакли, которые будут наглядно показывать творческое единение представителей различных стран.